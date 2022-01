Warren Buffett kauft gerne Dividendenaktien, allerdings besitzt kaum eine ausschüttende Aktie eine Dividendenrendite von 5 % oder mehr. Zumindest nicht, was die initiale Investition angeht. Oder auch jetzt, wenn man als Investor investieren wollte. Es mag an den aktuellen Bewertungsverhältnissen liegen. Keine Frage: Historisch besaßen Aktien wie Store Capital als Real Estate Investment Trust schon solche Dividendenrenditen. Auch Kraft Heinz gehörte in der Phase der schwerwiegenderen Probleme dazu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...