Zürich (www.anleihencheck.de) - Obwohl der Jahresstart am High-Yield-Anleihenmarkt mit leichten Kursrückgängen begann, sind wir für die Anlageklasse auf Jahressicht vorsichtig optimistisch, so Kyle Kloc, Senior Portfolio Manager bei Fisch Asset Management in Zürich.Die Experten würden davon ausgehen, dass die Chancen gut stünden, das Renditeergebnis von 2021 von 2,1 Prozent (währungsgesichert in Euro) zu wiederholen oder sogar leicht zu übertreffen. Dafür würden zum Beispiel weiter tiefe Ausfallquoten sprechen. Zwar dürften sie in den Industrieländern, die 2021 historische Tiefstände von unter einem Prozent erreicht hätten, leicht steigen. ...

