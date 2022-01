Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. In unserem Portfolio befinden sich aktuell 18 Positionen. Die durchschnittliche Rendite beläuft sich auf knapp 37 Prozent Buchgewinn.

Diese Woche haben wir zwei Käufe getätigt, eine Position mit knapp 22% Gewinn durch einen Verkauf aufgelöst und bei einem Engagement platzieren wir einen Nachkauf mit Limit, um den Einstieg zu verbilligen. Außerdem setzen wir bei einem Engagement den Stopp aus. Bei einem anderen Engagement griff der Stopp gestern, worüber wir nicht glücklich sind, obwohl wir fast 25% Gewinn realisieren. Lesen Sie die Details in unserer Stop&Go Meldung.

Zunächst der kurze Blick auf den Gesamtmarkt. Der Favoritenwechsel an den Börsen ist auch in den Indizes immer besser zu erkennen. Technologiewerte werden abverkauft, Zykliker und Dividendenwerte erleben eine Renaissance. Im Chartvergleich sieht das so aus:

Lesen Sie die Details zu den einzelnen Positionen aus unserer Empfehlungsliste:

