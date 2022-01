Microsoft landet den ersten Coup des Jahres! Der Softwaregigant aus Richmond schnappt sich den Spieleentwickler Activision Blizzard und nutzt damit vom Timing her eine innere Schwäche (aufgrund von Schwierigkeiten der Unternehmenskultur) des Übernahmeziels aus. Dennoch lässt sich Microsoft die ganze Sache fast 69 Mrd. $ kosten, was nicht nur die größte Übernahme in der Geschichte von Microsoft wäre, sondern auch Eingang finden würde in die Top 20 der größten Übernahmen überhaupt.Die Stoßrichtung dabei ist klar: Microsoft will nicht nur sein eigenes Gaming-Geschäft inklusive Xbox-Konsole stärken, sondern mithilfe von Activision auch gleich ein wichtiges Einfallstor in das neue Trendthema Metaverse schaffen. Denn Activision Blizzard ist nicht nur für seinen Shooter-Blockbuster "Call of Duty" bekannt, sondern auch für sein Smartphone-Spiel "Candy Crush". Und Mobilgeräte gelten als essenziell für die Etablierung der ersten Phase einer neuen virtuellen Umgebung.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 03.Weitere Themen dieser Ausgabe:Raus aus Tech?Selektion ist Trumpf!Micron TechnolgyTech-Schnäppchen mit KGV 8Gaming-Boom Übernahmefantasie pushtBorgWarnerAutomarkt läuftETF & CoGünstiger Infrastruktur-ETFBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info