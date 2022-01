Das von Ex-Tesla-CTO JB Straubel gegründete Unternehmen Redwood Materials will noch im ersten Halbjahr 2022 seine Anlage für die Produktion von Anoden-Kupferfolien im Tahoe Reno Industrial Center in Nevada in Betrieb nehmen und mit der Auslieferung an Kunden beginnen. Dass Redwood in Kürze mit der Produktion solcher Folien aus Recyclingmaterial beginnen wird, hatte sich bereits abgezeichnet. Anfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...