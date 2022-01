Kaum ein Unternehmen ist im vergangenen Jahr bei den Anlegern derart in Ungnade gefallen wie TeamViewer. Das Management ruhte sich vielleicht etwas zu sehr auf den ansehnlichen Gewinnen aus, die aufgrund der Corona-Pandemie eingefahren werden konnte. Nach einigen fragwürdigen Entscheidungen kam es dann schließlich zur Quittung in Form von drastisch reduzierten Prognosen.Über Monate hatten die Anleger das Vertrauen in das Unternehmen mehr oder weniger vollständig verloren. Nachdem nun zumindest die Prognose nicht noch einmal nach unten korrigiert wurde, kann die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...