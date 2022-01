FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Deutsche Bank von 13,50 auf 13,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. 2022 sei das Entscheidungsjahr für den Konzernumbau, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar werde der Erfolg der Restrukturierung zunehmend am Markt honoriert, doch es gebe noch weiteres Aufwärtspotenzial. Der Experte passte seine Schätzungen an./tav/mis



