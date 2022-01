... später und anders als erwartet, aber jetzt fertig und verfügbar. Kürner's 13 sind meine persönlichen 13 Themen und Ansichten, die ich in den letzten 30 Jahren im Geschäftsleben selbst sammeln und erleben durfte. Jedes einzelne der 13 Kapitel basiert auf praktischen Erfahrungen und hat mir Höhen und Tiefen beschert. Von einem Start-up (damals gab es den Begriff noch gar nicht) in den 90er Jahren über meine Managementkarriere in einem globalen Industriekonzern bis hin zu meinem neuen Marketing Data Science-Unternehmen 506.ai im Jahr 2022 habe ich die gesamte Bandbreite des Berufslebens kennenlernen dürfen. Kompakt zusammengeschrieben, ist hoffentlich für jeden persönlich genug Inspiration und Information drin. Ich freue mich ...

