Wuppertal, 21. Januar 2022 - Nach einem erfolgreichen Abschluss des Jahres 2021 und den ersten Tagen im neuen Jahr 2022 meldet sich GESCO zurück auf dem Parkett der Investoren- und Öffentlichkeitsarbeit. Neben der regelmäßigen Veröffentlichung unserer Finanzzahlen und strategischen Fortschritte möchten wir Sie teilhaben lassen an den Entwicklungen in der GESCO-Gruppe. Zum Start ins neue Jahr haben wir für Sie die jüngsten Ereignisse und Aussichten zusammengestellt: Im Oktober 2021 setzte sich GESCO gegen namhafte internationale Konkurrenten durch und gewann mit dem Geschäftsbericht 2020 den silbernen GALAXY Award. Die GALAXY Awards würdigen herausragende Projekte der Marketingkommunikation nach den Kriterien Kreativität, Effektivität, Performance und Erfolg. Der Geschäftsbericht 2020 der GESCO AG überzeugte die Jury in der Kategorie "Annual Reports - Print" (Geschäftsberichte - Druck) im Segment "Industrial Manufacturing". Ausrichter des Wettbewerbs ist die unabhängige Organisation MerComm, Inc. Sie widmet sich der Definition von Exzellenzstandards in der Kommunikationsbranche und zeichnet große wie kleine Unternehmen im Rahmen ihrer Award-Programme in verschiedenen Disziplinen aus. Über eine weitere Auszeichnung für den Geschäftsbericht 2020, den silbernen FOX FINANCE Award, durfte sich GESCO im Dezember 2021 freuen. Die FOX FINANCE Awards würdigen die Investor-Relations- und Stakeholder-Kommunikation vieler auch global agierender Unternehmen, Organisationen und Stiftungen. Die Bewertung erfolgt über die Vergabe von Effizienz-Punkten durch ein hochkarätiges Experten-Team nach den Kriterien Vertrauen, Transparenz und Glaubwürdigkeit, Distribution und Interaktion. Die Auszeichnung erfolgte in der Kategorie "Industrie, Technik, Produktion". Wir sind sehr stolz darauf, dass der eigene Anspruch an unsere Kommunikation Anerkennung durch die vorgenannten Auszeichungen findet. Zum Jahresende 2021 schloss GESCO das mittlerweile 23. Mitarbeiterbeteiligungsprogramm erfolgreich ab, nachdem das Programm aus regulatorischen Gründen in 2020 ausgesetzt werden musste. Umso erfreulicher war es für GESCO, den Belegschaften der Tochterunternehmen aufgrund des zwischenzeitlich erhöhten Steuerfreibetrags mehr Aktien anbieten zu können als früher, was von den Beschäftigten gerne in Anspruch genommen wurde und in einer hohen Annahmequote resultierte. Seit dem Börsengang im Jahr 1998 offeriert GESCO den Mitarbeiter*innen der GESCO-Gruppe die Teilnahme am jährlichen Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Das Programm bietet die Möglichkeit, eine festgelegte Anzahl rabattierter GESCO-Aktien zu erwerben. Damit unterstützt GESCO die private Vermögensbildung, fördert die Beteiligung der Beschäftigten am Produktivkapital, macht sie zu Mit-Unternehmern und fördert gleichzeitig die Aktienkultur. Unsere langjährige Tochtergesellschaft SVT GmbH beging im Januar 2022 ihr 20. GESCO-Jubiläum, denn das 1968 gegründete Unternehmen ist seit 2002 Mitglied der Unternehmensgruppe. Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum und danken den Mitarbeiter*innen der SVT für ihren unermüdlichen Einsatz und wertvollen Beitrag zum Erfolg der Gruppe! Der weltweit führende Hersteller von Verladeeinrichtungen entwickelt und fertigt komplette Verladesysteme für die sichere Verladung von Flüssigkeiten und Gasen. Das Unternehmen unterstützt dabei auch die nachhaltige Rolle von LNG (Liquefied Natural Gas, Flüssigerdgas) mit spezieller Verladetechnik für umweltfreundlichere Kraftstoffe. Die vorstehenden beiden News übermitteln einen Eindruck davon, welchen Stellenwert gesellschaftliche und nachhaltige Verantwortung für GESCO hat. Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts zum Geschäftsjahr 2021 am 21. April 2022 wird GESCO erstmals in Anlehnung an den Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) berichten und seine Nachhaltigkeitsberichterstattung noch transparenter gestalten. Die Grundlagen für die Berichterstattung und Kennzahlenerfassung erarbeiteten die verantwortlichen Mitarbeiter der GESCO AG gemeinsam mit den Geschäftsführern der Tochtergesellschaften im vergangenen Geschäftsjahr. Neben dem Veröffentlichungsdatum für den Geschäftsbericht 2021 stellt GESCO sämtliche Termine für das Geschäftsjahr 2022 auf der Website unter der Rubrik "Finanzkalender" zur Verfügung und aktualisiert diese regelmäßig. Dort sind außerdem die für 2022 geplanten Teilnahmen an Kapitalmarktkonferenzen einsehbar. Die ordentliche Hauptversammlung der GESCO AG wird am 24. August 2022 stattfinden, entweder als Präsenzveranstaltung in der Stadthalle Wuppertal oder als virtuelle Übertragung von Düsseldorf aus. Aufgrund der anhaltenden Corona-Lage sowie der erforderlichen zeitlichen und logistischen Vorläufe für die umfangreiche Veranstaltung wird GESCO die Entscheidung zum finalen Veranstaltungsformat und -ort sorgfältig und rechtzeitig zum Wohle aller Beteiligten abwägen. Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit auf der Website unter der Rubrik "Hauptversammlungen" veröffentlicht. 2022 haben wir wieder viel vor! Wir freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr 2022, gemeinsam mit Ihnen, den Mitarbeiter*innen der GESCO-Gruppe, unseren Aktionär*innen, Kund*innen, Geschäftspartner*innen und allen GESCO-Vertrauten. Bleiben Sie interessiert! Ihre GESCO



Über GESCO

Die GESCO AG ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. Kontakt

Julia Pschribülla

Head of Investor Relations & Communications

Tel. +49 (0) 202 24820-18

Fax +49 (0) 202 24820-49

E-Mail: investorrelations@gesco.de * presse@gesco.de * stimmrechte@gesco.de

Internet: www.gesco.de

