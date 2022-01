Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer, es scheint so, dass das breite NASDAQ-Segment unter der geldpolitischen Wende der US-Notenbank leidet. Die angekündigten 3 bis 4 Zinserhöhungen in einem Jahr haben doch ganz offensichtlich viele Investoren verschreckt. So hält sich der Risikohunger der Börsianer augenblicklich in konkreten Grenzen. Auf Wochen- und auch auf Monatssicht notiert der NASDAQ 100 ...

