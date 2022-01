Frankfurt (www.fondscheck.de) - Franklin Templeton hat heute die Ernennung von Anne Simpson zum Global Head of Sustainability bekannt gegeben, so Franklin Templeton in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In dieser neu geschaffenen Position soll sie die strategische Ausrichtung von Franklin Templeton in den Bereichen Stewardship, Nachhaltigkeit sowie bei Umwelt-, Sozial- und Governance-Anlagestrategien (ESG) weltweit vorantreiben. Simpson kommt vom California Public Employees Retirement System (CalPERS) zu Franklin Templeton, wo sie als Managing Investment Director for Board Governance & Sustainability tätig war und die Entwicklung und Umsetzung der preisgekrönten nachhaltigen Anlagestrategie von CalPERS für ein globales Portfolio von 500 Milliarden US-Dollar mit 80% intern verwaltetem Vermögen leitete. Sie wird an Franklin Templetons CEO Jenny Johnson berichten. ...

