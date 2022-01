Die Aktien des einstigen Impfstoff-Hoffnungsträgers CureVac sind am Freitag mit 17,70 Euro auf ein neues Rekordtief gefallen. Sie folgten damit dem Tiefststand im US-Handel nach einem Abschwung von mehr als 36 Prozent im noch jungen Jahr. Seit dem Rekordhoch Ende 2020 haben sie inzwischen fast 86 Prozent an Wert verloren. Der Impfstoffkandidat CVnCoV hatte wegen vergleichsweise schwacher Wirksamkeit Schiffbruch erlitten.Analyst Geoff Meacham von der Bank of America (Bofa) stufte die Papiere in einer ...

