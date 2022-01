DJ Frankreich und Deutschland fördern vier 5G-Kooperationsprojekte

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach der Veröffentlichung eines gemeinsamen Aufrufs zur Einreichung von Projekten fördern Frankreich und Deutschland vier Projekte zu 5G-Anwendungen mit insgesamt 17,7 Millionen Euro. Das gab das Bundeswirtschaftsministerium bekannt. Ziel sei es, mit innovativen Lösungen das europäische Ökosystem für private Netzwerke im Bereich der 5G-Telekommunikation zu stärken. Bei den Projekten handele es sich um deutsch-französische Kooperationen in beiden Ländern.

"Wir gehen damit einen weiteren großen Schritt für digitale Souveränität bei 5G in Europa", sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). "Wir wollen die neuesten Mobilfunkstandards nicht nur einführen, sondern auch mitgestalten." Der Aufbau eines deutsch-französischen, souveränen Ökosystems für 5G und für künftige Telekommunikationsnetztechnologien werde "eine Schlüsselrolle spielen, um Europa an der Spitze der Innovation bei 5G und seinen Weiterentwicklungen zu positionieren", erklärte Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire.

Bereits im Jahr 2020 hatten Frankreich und Deutschland den Angaben zufolge eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der 5G-Anwendungen vereinbart und im Mai 2021 dann einen Förderaufruf für Innovationsprojekte gestartet. Mit den vier Gewinnerprojekten sollen die beteiligten 16 deutschen und 14 französischen Partner den Mehrwert von 5G in verschiedenen Anwendungsszenarien wie in der Industrie 4.0, in Gewerbegebieten oder in intelligenten Operationssälen demonstrieren.

Von den einzelnen Projekten soll das Projekt "5G-OPERA" laut den Angaben ein deutsch-französisches Ökosystem im Bereich der privaten 5G-Netze ("Campus-Netze") mit offenen und/oder virtualisierten Hardware- und Softwarelösungen auf Basis einer offenen Architektur schaffen. Das Projekt "5G4BP" ziele darauf ab, eine europäische Lösung für Souveränität umzusetzen und offene 5G-Netze in Gewerbegebieten oder Gemeinden einzurichten, die bisher noch nicht von öffentlichen Mobilfunknetzen abgedeckt sind.

Das Projekt "5G OR" werde die Entwicklung eines drahtlos vernetzten Operationssaals in einer privaten 5G-Netzwerkumgebung ermöglichen und besonders personalisierte und sichere minimalinvasive Eingriffe unterstützen. Auch das Projekt "5G FORUM" bringe französische und deutsche Industrie- und Universitätsakteure zusammen, um drahtlose 5G-Lösungen für den Operationssaal zu entwickeln.

