DGAP-Ad-hoc: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien

VIB Vermögen AG: VIB Vermögen AG erzielt nach erster Hochrechnung einen voraussichtlichen Bewertungsgewinn des Immobilienportfolios in Höhe von 100 - 110 Mio. Euro



21.01.2022 / 14:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR VIB Vermögen AG erzielt nach erster Hochrechnung einen voraussichtlichen Bewertungsgewinn des Immobilienportfolios in Höhe von 100 - 110 Mio. Euro



VIB Vermögen AG, Tilly-Park 1, 86633 Neuburg/Donau, 21. Januar 2022 Die turnusgemäß im Rahmen der Jahresabschlusserstellung (IFRS) von einem externen Bewerter durchgeführte Wertermittlung des Immobilienportfolios ergibt einen voraussichtlichen Bewertungsgewinn in Höhe von 100 - 110 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2021. Die Immobilienbewertung ist vom Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung noch zu bestätigen. VIB Vermögen AG Der Vorstand



Mitteilende Person:

Petra Riechert

Leiterin Investor Relations

petra.riechert@vib-ag.de

+49 /0) 8431 9077 952 21.01.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de