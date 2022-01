Mit zunächst 20 Mrd. $ will der Chipkonzern einen neuen Fertigungsstandort in den USA aufbauen, wo die Produktion 2025 starten kann.



CEO Pat Giesinger stellte gegenüber Time Magazine in Aussicht, "Silicon Heartland" werde im Endausbau die weltgrößte Halbleiter-Fertigung sein. Dafür hat INTEL sich einen wenig traditionellen Ort ausgesucht, den "New Albany International Business Park" in der Nähe von Columbus, Hauptstadt von Ohio. Google, Amazon und Facebook sind dort schon mit Rechenzentren vertreten.



Die INTEL-Aktie hat seit ihrem Zwischenhoch bei 68,49 $ im April 2021 rund 24 % eingebüßt. Sie steht rund 22 % tiefer als vor Ausbruch der Pandemie und 19 % über dem Corona-Tief vom März 2020. Vorbörslich in den USA - 0,2 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



