Knapp 15 Jahre nach dem Börsengang - das IPO erfolgte am 27. März 2007 - befindet sich Vita 34 in einer entscheidenden Phase. "Überall ist Aufbruchstimmung. Wir sind zuversichtlich, eine neue Ära einzuleiten", sagt CEO Wolfgang Knirsch im Hintergrundgespräch mit boersengefluester.de. So hat der Spezialist für die Einlagerung von Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe kürzlich den anspruchsvollen ... The post Vita 34: Ganz neue Dimensionen appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...