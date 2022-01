Wien (www.fondscheck.de) - INVESCO Deutschland baut sein Vertriebsteam aus, so die Experten von "FONDS professionell".Ab Februar 2022 werde Vanina Kureta das Team als Senior Sales Manager verstärken und in dieser Funktion schwerpunktmäßig Family Offices betreuen.Kureta komme von Fitch Solutions Deutschland, wo sie als Director Sales für institutionelle Kunden den Vertrieb von Kredit und Makro Research am deutschen Markt verantwortet habe. Zuvor sei sie als Senior Sales bei Generali Investment Partners für den Vertrieb von Investmentfonds an institutionelle Kunden und bei Raiffeisen Bank International in Österreich als Director Sales tätig gewesen. Kureta habe einen Magister-Abschluss in Politikwissenschaft von der Universität Wien und halte die Certified Portfolio Manager (CPM) Zertifizierung der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VöIG). (News vom 20.01.2022) (21.01.2022/fc/n/p) ...

