DJ WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. Januar (4. KW)

=== M O N T A G, 24. Januar 2022 *** 07:00 NL/Philips NV, ausführliches Ergebnis 4Q, Eindhoven *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) 09:30 EU/Treffen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten, Brüssel *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) 10:00 DE/Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, Online-PK zur konjunkturellen Entwicklung 2021 und zu Erwartungen für die Elektro- und Digitalindustrie *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Januar *** 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz und Länder-Ministerpräsidenten, Beratungen zur Corona-Lage, Berlin 14:00 DE/designierter FDP-Generalsekretär Djir-Sarai, Statement nach Gremiensitzugen, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) *** 22:08 US/IBM Corp, Ergebnis 4Q, Armonk - IT/Beginn der Wahl des neuen italienischen Staatspräsidenten, Rom D I E N S T A G, 25. Januar 2022 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 3Q, Romanel-sur-Morges 06:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 4Q, Seoul 07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q, Stockholm *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Januar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q, Boston *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q, New Brunswick *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q, St. Paul 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 4Q, Waltham *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q, New York 13:00 DE/FDP-Fraktionschef Dürr, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q, New York 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 4Q, Bethesda *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Januar *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar 16:00 DE/SPD, Fraktionssitzung, Berlin *** 17:45 DE/Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron, PK vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q, Redmond 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q, Dallas 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 26. Januar 2022 *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Dezember *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar *** 10:45 DE/Metro AG, Capital Markets Day zur künftigen Strategie, Düsseldorf *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, u.a. zum Jahreswirtschaftsbericht mit Bundesbank-Präsident Nagel, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q, Dallas 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q, Abbott Park *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q, Chicago *** 16:00 US/Neubauverkäufe Dezember *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q, Santa Clara *** 22:09 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto 22:10 US/Qualtrics International Inc, Ergebnis 4Q, Provo/Utah - Börsenfeiertag Australien D O N N E R S T A G, 27. Januar 2022 *** 00:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 4Q, Seoul *** 07:00 DE/SAP SE, ausführliches Ergebnis 4Q (10:00 Online-BI-PK; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Walldorf *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle Jahres-PK; 13:00 Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 4Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 4Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/Sartorius AG, Jahresergebnis (09:00 virtuelle PK), Göttingen 07:00 CH/STMicroelectronics NV, ausführliches Ergebnis 4Q, Genf *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar *** 08:00 CH/Handelsbilanz Dezember und Gesamtjahr 2021 *** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2021, London *** 09:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Regierungserklärung im Bundestag zum Jahreswirtschaftsbericht, Berlin 10:00 DE/IG Metall, Jahres-PK 10:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Jahres-PK (online) 11:30 DE/Bundestag, Plenum mit Debatte über Finanzpolitik, Berlin *** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 4Q, Midland *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q, Oak Brook *** 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q, Purchase *** 14:30 US/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield *** 22:07 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q, Cupertino F R E I T A G, 28. Januar 2022 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Januar mit Entwicklung der Steuereinnahmen 06:50 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis, Vernier 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 4Q, Eindhoven 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q, Mailand 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 4Q, Göteborg *** 07:30 FR/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 07:30 FR/Privater Verbrauch Dezember *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 4Q, Stockholm *** 09:00 ES/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) 09:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, Jahresergebnis, Amsterdam *** 10:00 DE/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar 11:00 DE/Windeln.de SE, ao HV (virtuell) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q, Chicago *** 12:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q, San Ramon *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan Januar (2. Umfrage) 17:00 DE/Bündnis 90/Die Grünen, digitaler Parteitag (bis 29.1.), u.a. Wahl der neuen Parteispitze - EU/Ratingüberprüfungen für Albanien (S&P), Finnland (Moody's), Ungarn (Fitch), Irland (Fitch), Litauen (Moody's und (S&P) S O N N T A G, 30. Januar 2022 *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Januar *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Januar - PT/vorgezogene Parlamentswahlen in Portugal ===

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.