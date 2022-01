Die Aktie von Nel ASA waren in der laufenden Woche bereits drauf und dran, endgültig den Boden unter den Füßen zu verlieren. Am Donnerstag fassten die Bullen sich nun aber noch einmal ein Herz und ließen die Kurse in die Höhe gehen. Allerdings war die Gegenbewegung noch nicht stark genug, um schon von einem echten Comeback sprechen zu können.Mit einem Plus von 3,8 Prozent konnte sich Nel ASA (NO0010081235) im gestrigen Handel letztlich bis auf 1,31 Euro steigern. Das 52-Wochen-Tief bei 1,19 Euro, welches gleichzeitig die derzeit wichtigste ...

