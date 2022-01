In einem schwächelnden Gesamtmarkt muss auch die Aktie von Nvidia Federn lassen und notierte am letzten Handelstag der Börsenwoche zuletzt bei einem Verlust von 1,2 Prozent auf 238,59 Dollar. Langfristig orientierte Nvidia-Investoren sollten angesichts des aktuellen Risk-Offs aber noch nicht die Flinte ins Korn werfen - denn die Wachstumstrends bleiben intakt.Während der Nasdaq 100 in dieser Woche erstmals seit dem Corona-Crash die 200-Tage-Linie unterschritten hat, notiert die Aktie von Nvidia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...