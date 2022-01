In der dritten Kalenderwoche des neuen Jahres (17.01 bis 21.01.22) nimmt die Nachrichtenlage am KMU-Anleihemarkt weiter deutlich Fahrt aus, so plant die paragon GmbH & Co. KGaA ihre in diesem Jahr auslaufende 4,50%-Anleihe 2017/22 (WKN A2GSB8) zu unveränderten Konditionen um fünf Jahre bis zum 5. Juli 2027 zu verlängern. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro. Das Unternehmen prüft zudem, ein Teil der Anleihe zurückzuführen. Die Anleihegläubiger müssen über die Pläne des Automobil-Zulieferers allerdings erst noch abstimmen. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) kritisiert das Vorhaben von paragon und bezeichnet die Laufzeitverlängerung ohne Gegenleistung als inakzeptabel und nicht marktgerecht. Sie fordert die Anleihegläubiger daher zu einer Interessensbündelung auf.

Die Credicore Pfandhaus GmbH hat ihre erste Unternehmensanleihe aufgelegt. Das noch junge Unternehmen möchte über die fünfjährige Debüt-Anleihe (WKN: A3MP5S) ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro einsammeln und bietet dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...