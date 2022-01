Zum Auftakt des neuen Krypto Update-Blockbusters können Markus Miller & Richy neben einem Blick auf Ethereum, Solana, Cardano & Co. direkt einen Rekord bei neuen Bitcoin-Wallets verkünden - darunter auch äußerst viele HODLER! Zudem wagen sich die beiden an die Bitcoin-Charttechnik und beleuchten deren Aussagekraft. Und weil dieser Beschreibungstext nicht genauso lang werden soll wie das Video, gibt's die restlichen Themen heute im Schnelldurchlauf: Die Evolution des Bitcoin von der Entstehung bis zum internationalen Zahlungsmittel, die Gefahr steigender Zinsen für Kryptowährungen, die Korrelation von Coins und Aktien in fallenden Märkten, ein Blick auf Krypto-News aus Staaten wie El Salvador, China, Kasachstan, erfreuliche Nachrichten zur Lebensdauer von Scams, die BaFin-Ermittlungen zu CakeDefi von Julian Hosp und last but not least das Metaverse!