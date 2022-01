Mit dem neuen Koalitionsvertrag erhält die Schiene gegenüber der Straße den Vorzug. Der Markt für Elektroautos profitiert von den Ideen der neuen Regierung genauso wie Anleger in diesen.Der Koalitionsvertrag stellt der Mobilität die WeichenNachhaltig, effizient, barrierefrei, intelligent, innovativ und bezahlbar - das sind die Schlagworte, unter denen die Mobilität im Koalitionsvertrag vermerkt ist. Die Zukunft der Mobilität geht dabei Hand in Hand mit der von der Ampelkoalition angestrebten Dekarbonisierung als Maßnahme in Sachen Klimaziele. Dafür soll die Infrastruktur mittels neuer Investitionen ausgebaut werden. Das Schienennetz hat Priorität; die Autobahnen und Bundesstraßen sollen saniert und erhalten werden.

