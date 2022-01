Am Vortag hieß es im Insight: "An der Lage hat sich nichts geändert. Solange der S&P 500 die steigende Unterstützungslinie nicht zurückerobern kann, ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. In diesem Fall wäre ein Kursrückgang bis zum 200er-EMA bei 4.400 Punkten zu erwarten." Das hat weitgehend geklappt. Das heutige bisherige Tagestief lag etwas über dem 200er-EMA. Das Kursziel der Short-Position ...

