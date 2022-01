Omikron verursacht offensichtlich weniger schwerwiegende Infektionsverläufe als frühere Varianten von Covid-19. Das ist gut für alle, die sich anstecken und womöglich ist damit der Wendepunkt der Pandemie in Sicht, so das Analyseunternehmen Airfinity. Nicht so vorteilhaft ist es für die Umsätze der Pharmaunternehmen mit Impfstoffen in diesem Jahr.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Airfinity berichtet, soll der Umsatz mit Covid-Impfstoffen (ohne China und Indien) bis 2022 auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...