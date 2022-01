DJ Regierung senkt Konjunkturprognose deutlich - Magazin

BERLIN (Dow Jones)--In diesem Jahr soll das deutsche Bruttoinlandsprodukt nur um 3,6 Prozent wachsen. Dies steht nach Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel im Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung, der kommende Woche von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgestellt werden soll. In der Herbstprognose hatte die Bundesregierung noch ein Wachstum von 4,1 Prozent prognostiziert. Aus Ministeriumskreisen heißt es laut dem Bericht, die Dynamik in der deutschen Wirtschaft sei "robust". Der Nachholeffekt nach der Coronapandemie gehe weiter, allerdings deutlich gebremst.

Als Grund nennt das Ministerium demnach die Lieferengpässe auf den Weltmärkten etwa von Computerchips. Darunter habe die deutsche Autoindustrie im abgelaufenen Jahr gelitten, und auch in diesem Jahr dürfte sich die Knappheit fortsetzen. Negativ wirke sich, so heiße es aus dem Ministerium von Habeck, auch die derzeit laufende vierte Welle der Coronapandemie aus. Habeck werde am Mittwoch im Bundestag den Parlamentariern Rede und Antwort zum Jahreswirtschaftsbericht stehen." Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums wollte die Meldung auf Anfrage nicht kommentieren.

