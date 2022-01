Selbstverständlich geht es im heutigen 3er-Zoom wieder um Eure Fragen in Bezug auf unsere Videos im Wochenverlauf. Doch heute startet auch der neue Zocker-Depot-Wettbewerb mit Nicole, Mick, Jürgen und diesmal auch Jens. Die Depots bekommen unsere Newsletter-Bezieher kostenlos zugesendet. Solltet Ihr auch Interesse an unseren Zockeraktien haben, dann findet ihr den Link zur kostenlosen Anforderung unter unserem Video. Doch natürlich geht es heute auch um viele Aktien. Wir sprechen gemeinsam über Netflix, Siemens Energy, Li-Ning, Siltronic, RTL, Tencent/JD, Skyworks, Unilever, Bloom Energy, Rock Teck Lithium, Wheaton Precious Metals, ProCredit, Activsion, Coloplast, wallstreet:online, Old Dominion Freight Line und Sibanye Sillwater. Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an. # aktienlust kompakt hier kostenlos abonnieren: https://aktienlust.tv/sonderreports/