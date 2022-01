Wochenausblick: DAX - Zinssorgen belasten. Bilanzdaten und Fed im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Zum Wochenschluss tauchten die Aktienmärkte mehrheitlich deutlich ab. Zum einen belasteten Zinssorgen die Märkte. Zum anderen drückte der schwache Ausblick des Streamingdienstes Netflix auf die Stimmung. Damit kehrten die Aktienbarometer zurück in den Abwärtstrend. Kommende Woche kommt die Berichtssaison in Fahrt. Zudem findet die erste Fed-Sitzung des Jahres statt. Möglicherweise bekommen die Märkte dadurch signifikante Impulse.

Die Entwicklungen an den Anleihemärkten waren in der abgelaufenen Woche maßgeblich von Spekulationen auf Zinserhöhungen in den USA geprägt. Dem jüngsten Fed-Protokoll zufolge könnten dieses Jahr mehr als zwei Zinsschritte erfolgen. Aber wie viele werden es? Mitte der Woche bekommen wir möglicherweise eine Antwort. Profiteure sind aktuell die Edelmetalle. Gold, Palladium, Platin und Silber. Sie konnten im Wochenverlauf deutlich zulegen.

Unternehmen im Fokus

Zu den stärksten Themen- und Strategiepapieren zählten in der abgelaufenen Woche de BAT Index mit den drei chinesischen Internetriese Baidu, Alibaba und Tencent sowie der Global eSports & Gaming Index. Der Gaming-Index profitierte dabei von der geplanten Übernahme des Spieleherstellers Activision Blizzard durch Microsoft.

Kommende Wochen melden aus Europa unter anderem Deutsche Bank, SAP, Sartorius, Software AG, STMicroelectronics (finale) Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal. Aus den USA werden die Zahlen von American Express, Apple, Boeing, Caterpillar, Generale Electric, IBM, Intel, Microsoft, Tesla und Texas Instruments erwartet

Wichtige Termine

MONTAG, 24. Januar

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Januar, vorläufig

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Januar, vorläufig

DIENSTAG, 25. Januar

USA - Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank beginnt zweitägige Sitzung zur Zinspolitik

Deutschland - Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Januar

USA - Verbrauchervertrauen, Januar

MITTWOCH, 26. Januar

Frankreich - Verbrauchervertrauen, Januar

Frankreich - Arbeitsmarkt, Q4

USA - Zinsentscheid US-Notenbank Fed - Pressekonferenz (20:30)

DONNERSTAG, 27. Januar

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für Februar

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 22. Januar

USA - BIP, Q4, erste Schätzung

USA - Auftragseingang langlebige Güter, Dezember

FREITAG, 28. Januar

Frankreich - BIP, Q4, erste Schätzung

Frankreich - Konsumausgaben, Dezember

Deutschland - BIP Q4, vorläufig

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, Januar endgültig

USA - Persönliche Einkommen und Konsum, Dezember

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Januar endgültig

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.600/15.730/15.850/15.900/15.950/16.050/16.245 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.210/15.500 Punkte

Der DAX ist zurück im Abwärtstrend. Kurz nach Handelsbeginn unterschritt der Leitindex bereits die 38,2%-Retracementlinie bei 15.850 Punkten und sank im weiteren Verlauf bis in den Bereich von 15.500 Punkten. Nach dem Sell-Off vom Freitag besteht durchaus die Chance auf eine Stabilisierung bei Rund 15.500 Punkten. Kaufsignale zeigen sich allerdings frühestens oberhalb von 15.730 Punkten. Auch für diesen Fall erscheint die Chance nach oben aktuell sehr begrenzt.

DAXin Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2021- 21.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.01.2015- 21.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HB23LE 0,61* 15.550 15.650 15.03.2022 DAX HB1XMD 0,40* 16.000 16.100 15.03.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 1 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.01.2022; 16:30 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HB1XMQ 0,62* 16.000 15.900 15.03.2022 DAX HB23LH 0,41* 15.600 15.500 15.03.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 1 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.01.2022 17:31Uhr

