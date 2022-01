Podcast: https://boersenradio.at/page/podcast/2607 T Heute geht es um Back to the Future, dra-Jay-Z vs. Tragedy today, FACC, Palfinger, Marinomed, arges Switch-Steuerrätsel Kryptos vs. Stocks. Der ATX TR verlor am Freitag -2,68% auf 7847,14 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 0,02% im Minus. Es gab bisher 7 Gewinntage und 8 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 4,23%, vom Low ist man 0% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2022 ist der Dienstag mit 0,88%, der schwächste ist der Freitag mit -0,9%. Die ATX TR-Stundenentwicklung vom Freitag: In der Eröffnungsstunde bis 8 Uhr um 0 fester auf 8063,01 Punkte, dann 7936,18 (9 Uhr), 7933,23 (10 Uhr), 7929,27 (11 Uhr), 7913,71 (12 Uhr), 7881,55 (13 Uhr), 7857,37 (14 Uhr), 7824,86 (15 Uhr) und schliesslich der Schluss ...

