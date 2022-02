Eine Senatorin im US-Bundesstaat Kalifornien will Bitcoin & Co. für die Zahlung staatlicher Dienstleistungen akzeptieren. Im ganzen Land erfahren Kryptozahlungen politischen Zuspruch. Krypto als offizielles Zahlungsmittel, dieses Experiment gibt es bislang nur in El Salvador. Möglicherweise könnte es bald auch im US-Bundesstaat Kalifornien so weit sein. Die Senatorin Sydney Kamlager hat jetzt einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...