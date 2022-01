Gewinnmitnahmen setzten ein. Die Aktie verzeichnete daraufhin einen herben Rückschlag. The Scotts Miracle-Gro zeigte zuletzt gute Ansätze, das Chartbild wieder stabiler zu gestalten. Die Aktie lief über die 160 US-Dollar und eroberte damit eine wichtige Widerstandszone zurück. Allerdings verlor die Erholung an Schwung. The Scotts Miracle-Gro konnte sich nicht entscheidend von den 160 US-Dollar lösen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...