Die Commerzbank muss zusätzliche Rückstellungen wegen Fremdwährungskrediten in Polen in Höhe von 436 Millionen Euro vornehmen. Dies wird das Ergebnis der Bank in entsprechender Höhe belasten, wie das Institut kurz nach 18 Uhr mitteilt. An der Börse rutscht die Aktie deutlich ins Minus.Laut Pressemitteilung hat die mBank in Polen heute bezüglich der auf Fremdwährungen indexierten Kreditverträge für das vierte Quartal 2021 Rückstellungen in Höhe von 2.006 Millionen polnischen Zloty (entspricht rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...