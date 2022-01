Köln (ots) -Der stellvertretende NRW-Ministerpräsident und FDP-Landeschef Joachim Stamp hat sich mit einem neuen Vorschlag in die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht eingeschaltet."Möglicherweise reicht es aus, wenn wir allen Bürgerinnen und Bürgern über 18 zwischen den Sommer- und den Herbstferien ein verpflichtendes Beratungsgespräch mit einem Impfangebot anbieten", sagte Stamp im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Wer der Beratungspflicht nicht nachkomme, "müsste mit einem maßvollen Bußgeld rechnen", so der NRW-Familienminister. Er warnte davor "in Panik zu verfallen, denn zur Bewältigung der aktuellen Omikron-Welle würde eine Impfpflicht ohnehin keinen Beitrag mehr leisten können".https://www.ksta.de/politik/interview-mit-fdp-chef-stamp--die-2g-regel-ist-im-handel-nicht-mehr-haltbar--39398424Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5127748