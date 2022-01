Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 21 janvier/January 2022) - The common shares of Kings Entertainment Group Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Kings Entertainment is the parent company of global lottery brands LottoKings and WinTrillions. As international online service providers for lottery, casino, and sportsbook gambling, these brands leverage their ability to acquire pre-qualified players through renowned lottery offerings, then engage players in a range of casino and sportsbook offerings. LottoKings and WinTrillions have attracted and retained millions of player sign-ups since. their inceptions.

Les actions ordinaires de Kings Entertainment Group Inc. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Kings Entertainment est la société mère des marques mondiales de loterie LottoKings et WinTrillions. En tant que fournisseurs internationaux de services en ligne pour les jeux de loterie, de casino et de paris sportifs, ces marques tirent parti de leur capacité à acquérir des joueurs préqualifiés par le biais d'offres de loterie renommées, puis engagent les joueurs dans une gamme d'offres de casino et de paris sportifs. LottoKings et WinTrillions ont attiré et retenu des millions d'inscriptions de joueurs depuis.

Issuer/Émetteur: Kings Entertainment Group Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): JKPT Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 68 463 500 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 10 217 880 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés diversifiées CUSIP: 49601P 10 4 ISIN: CA 49601P 10 4 5 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 24 janvier/January 2022 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Olympia Trust Company

