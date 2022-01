Mit einem Plus von 4,9 Prozent setzte sich Sartorius am Donnerstag an die Spitze des DAX. So schön das im Moment aussehen mag, sonderlich viel haben die Käufer damit noch nicht gewonnen. Es ist ihnen nicht etwa der Beginn der nächsten Rallye gelungen, sondern lediglich das Verhindern eines veritablen Crashs.Die Aktie von Sartorius (DE0007165607) konnte mit den gestrigen Zugewinnen letztlich die Marke bei 400 Euro zurückerobern und sich damit zunächst einen Ausflug in Richtung 52-Wochen-Tief bei 336 Euro sparen. Da ist aber auch schon so ziemlich das einzig ...

