The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.01.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.01.2022



ISIN Name

FR0010493510 ACHETER-LOUER.FR EO -,01

IE00BLS09P63 WITR MU.AS.I. ETP 62

USN9838NAA11 ZIGGO B.V. 16/27 REGS

US68276W1036 ONESMART SPONS.ADR/40

US78440X8048 SL GREEN REAL. NEW DL-,01

SL GREEN REALTY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de