Was kommt als nächstes für die Aktienmärkte: ein Crash - oder doch eine Monster-Rally? Für beide Szenarien gibt es gute Argumente! Für einen Crash spricht die generelle Rückschlaggefahr für die Märkte in Jahren mit Midterm-Wahlen in den USA, dazu die himmelhohen Bewertungen vor allem bei US-Aktien bei gleichzeitig absehbarem Entzug von Liquidität durch die Fed ...

