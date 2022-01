Die Internationale Raumstation ISS soll 2024 ein aufblasbares Filmstudio erhalten - in dem unter anderem Filme gedreht und Events live gestreamt werden sollen. Den ersten Filmdreh auf der ISS hat ein russisches Team allerdings schon 2021 absolviert. Bei dem Wettrennen um den ersten Filmdreh im All hat ein russisches Filmteam die Nase vorn gehabt. Im Oktober waren Schauspielerin Julia Peressild und Regisseur Klim Schipenko auf die ISS gekommen, um einen Streifen mit dem Arbeitstitel "Wysow" ("Herausforderung") zu drehen. In den kommenden Monaten sollen dann auf der Raumstation die verschobenen Dreharbeiten für einen Action-Streifen mit ...

