News von Trading-Treff.de Schwacher Wochenausklang bei DAX und dem Aktienmarkt allgemein. Wir blicken auf die Marktbewegungen und einzelnen Aktien. Sehr schwacher DAX-Freitag Am Donnerstagabend hatten wir mit der Eroberung der 15.900 zum Handelsschluss schon beinahe die runde 16.000er-Marke vor Augen. Doch der US-Aktienmarkt drehte am Abend und schlug erneut die Abwärtsrichtung ein. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq kam es zu Verwerfungen. ...

