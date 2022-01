DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,9% auf 15.462 Pkt - Siemens Energy stabilisiert

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Freitagabend im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien keine auffällige Aktie nennen können. "Es gab einen ordentlichen Ausverkauf", sagte der Marktteilnehmer. Immerhin konnten sich Siemens Energy nach Gewinnwarnung und Talfahrt im Xetra-Handel stabilisieren. Die Titel wurden 1 Prozent gestellt.

Commerzbank reagierten nicht auf die Nachricht, dass die Bank in Polen wegen Fremdwährungskrediten 436 Millionen Euro zurückstellt. Das Institut hielt an ihrer Jahresprognose fest. "Die Titel liefen sogar etwas besser als der Gesamtmarkt", so der Händler.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.462 15.604 -0,9% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2022 16:48 ET (21:48 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.