Wochenrückblick: Aktienkurse im Schatten der zunehmenden Zinsangst. Bisher konnten die Unternehmensmeldungen keine positive Grundstimmung verbreiten. Menetekel am Donnerstag Abend mit der Prognosereduktion der Siemens Energy, die wegen der Probleme in Spanien ihre Ziele tiefer hängen musste. In dieser Woche war diese überraschende Meldung nur eine von mehreren negativ aufgenommenen Unternehemensmeldungen. Auch am Wasserstoffmarkt gab es einiges an Kursverwerfungen. Meldungen? Berichte? Nel, thyssenkrupp nucera, paragon, Plug Power, Evotec, Nordex, Manz, Varta,… einges zu bedenken, einiges zu beachten. ...

