Beim Tübinger Impfstoffentwickler CureVac scheinen langsam aber sicher die Lichter auszugehen. Alleine gestern verlor der Kurs rund zehn Prozent an Wert. Damit ist die Aktie aktuell so günstig wie noch nie. Das mögliche baldige Ende der Pandemie setzt der einstigen Impfstoffhoffnung extrem zu. Nun hat auch noch die Technologie-Chefin den Konzern verlassen und verabschiedet sich in ihre polnische Heimat.

Die Technologie-Chefin Mariola Fotin-Mlecek zieht es nach mehr als 30 Jahren in Deutschland wieder in ihre polnische Heimat. Ihren Platz in der Führungsriege bei CureVac nimmt der bisherige Forschungschef Igor Splawski ein. An der Börse kam diese Nachricht nicht sonderlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...