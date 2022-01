Die Talfahrt am Kryptomarkt setzt sich auch am Wochenende ungebremst fort. Der Bitcoin verliert auf 24-Stunden-Sicht weitere neun Prozent, schlägt sich damit im Vergleich zu einigen großen Altcoins und dem Gesamtmarkt jedoch noch relativ solide. Dennoch trübt sich das Chartbild dadurch immer weiter ein.Nachdem es am Freitag zunächst nach einer Stabilisierung oberhalb der charttechnischen Unterstützung im Bereich von 38.000 Dollar aussah, ging es für den Bitcoin über Nacht noch eine Etage tiefer. ...

