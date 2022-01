Halo Collective: Hollywood, Beverly Hills, UCLA, Venice Beach - Top-Location Cannabis-Shop!

Anzeige / Werbung

Halo Collective (WKN: A3C9VV) informiert heute über den Fortschritt des Ausbaus der Westwood-Dispensary, die am Schnittpunkt verschiedener gut bekannter "Places to be"-Locations in Los Angeles liegt.

Eine hohe Frequenz und demensprechende Umsätze kann man daher mit gutem Gewissen prognostizieren.

Halo Collective (WKN: A3C9VV) ist in meinen Augen gerade jetzt ein klarer Kauf, denn der IPO-Wert der beiden geplanten Spin-Offs übersteigt den derzeitigen Börsenwert des Unternehmens um mehr als das 4-fache, ohne die wahrscheinlich künftigen 60 Mio. Jahresumsatz aus dem Kerngeschäft zu berücksichtigen.

Halo Collective (WKN: A3C9VV) beginnt jetzt, die Projekte außerhalb des expandierenden Cannabisanbaus in Oregon zu exekutieren. Als besonders wichtig erachte ich den Meilenstein, den man zuletzt in Kalifornien erreicht hat. Mit der DCR-Lizenz der Stadt Los Angeles in der Tasche, wird man den Cannabis-Shop an einer der meist frequentierten Straßen in Los Angeles (North Hollywood) bald eröffnen können, was jährlich zusätzliche 10 Mio. USD für den Jahresabschluss erwirtschaften sollte:

Halo Collective Receives Local Approvals for Budega Dispensary in Los Angeles's NoHo Arts District

Langsam beginnt sich also alles zusammenzufügen und zu entwickeln! Die Spin-Offs Triangle und Akanda stehen kurz vor einem eigenständigen Listing und jetzt ist man drauf und dran, drei Cannabis-Shops in Top-Locations in Los Angeles zu eröffnen. Wenn man für die kleinere der drei Locations 10 Mio. USD jährlichen Umsatz veranschlagt, was werden dann jene bringen, die in Schlagweite zu Beverly Hills liegen?

Die Location, um die es heute geht, liegt auf dem Santa Monica Boulevard in unmittelbarer Nähe zur Universität von Kalifornien (UCLA), aber auch zu Beverly Hills, direkt an der Verbindungsstraße von Hollywood zum Santa Monica Pier bzw. Venice Beach, sogar mit Parkmöglichkeit. Mit riesigen Schritten scheint es dort in Richtung Eröffnung zu gehen, wie die am Unternehmenstwitter veröffentlichen Informationen zeigen: