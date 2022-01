Breaking News: TAAT Global startet "verbotene" Werbeoffensive!

Setti Coscarella, Chief Executive Officer von TAAT, kommentierte:

Wir freuen uns sehr, dass wir in etwa einem Jahr nach dem Verkauf von TAAT im Einzelhandel Platzierungen von TAAT in über 2.000 Geschäften in den Vereinigten Staaten erreicht haben, und wir freuen uns über die Gelegenheit, von dieser Präsenz zu profitieren, indem wir unsere Aktivierungstaktiken in den Geschäften optimieren, um mehr Raucher ab 21 Jahren dazu zu bringen, TAAT auszuprobieren. Im Laufe des Jahres haben wir ein besseres Verständnis dafür entwickelt, wie wir den Aktivierungsprozess in dieser Umgebung effektiv steuern können.

Ich denke, dass man nicht umhin kommt, festzustellen, dass TAAT-CEO Coscarella und sein Team sehr selbstbewusst auftreten. Die unterschwellige Botschaft ist in meinen Augen: "Wer unser Produkt testet, der wird es auch kaufen!" - Nicht umsonst hat man die 2-er Päckchen zum Testen aufgelegt, die sicherlich nicht den großen Umsatz bringen werden - aber das potentielle Anschlussgeschäft hingegen ist enorm. Ebenso smart ist es, das Shop-Personal dahingehend zu schulen, auf TAAT aufmerksam zu machen.

Die Idee den 2.000-Shop-Fußabdruck zu nutzen, um dort die Möglichkeiten wahrzunehmen, um potentielle Kunden gewinnen zu können, sollte eine eine vorzeigbare Visitenkarte erzeugen, mit der es noch leichter wird, in weiteren Ketten ins Sortiment aufgenommen zu werden.

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) ist in meinen Augen ein Disruptor, ein Unternehmen, das eine ganze Industrie auf den Kopf stellen kann - in diesem Fall den Tabak-Sektor. Aus diesem Grund halte ich diese Aktie für extrem unterbewertet!

TAAT Global Alternatives Inc.*

WKN: A3CNZW CSE: TAAT

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) hat das Rüstzeug zum "Disruptor". - Ein Unternehmen, das eine gesamte Industrie grundlegend verändern kann, so wie es Tesla im Automobilmarkt und Beyond Meat im Lebensmittelmarkt geschafft haben. Der Grund dafür ist, dass das kanadische Start-up eine Zigarette erfunden hat, die komplett ohne Tabak und ohne Nikotin auskommt, aber wie eine echte Zigarette schmecken soll. Das Herstellungsverfahren ist zum Patent angemeldet.

Revolutioniert TAAT die Tabakindustrie?

1,1 Milliarden Raucher könnten vor einer großen Revolution stehen und die eine Billiarde US-Dollar (1.000 Milliarden) schwere Tabakindustrie vor einem totalen Umbruch! Im Mittelpunkt steht tatsächlich TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW)! Die Taat Beyond Tobacco -Zigaretten bilden eine Sonderklasse in diesem Feld, eine tabaklose Zigarette, die wie eine "echte Zigarette" riecht und schmeckt und somit gleichzeitig negative Elemente wie den süchtig machenden Nikotingehalt eliminiert, obwohl sie zu 100% aus natürlichen Zutaten besteht!

In mehr als 1.000 Shops in den USA, aber auch in UK, Irland und bald auch in Australien werden bereits TAAT Zigaretten verkauft.

Garant für den Erfolg?

Setti Coscarella, bis vor wenigen Monaten noch leitender Stratege im Bereich Reduced Risk Products bei Philip Morris International (NYSE: PM), dem weltweit größten Tabakunternehmen, quittierte seinen Posten bei Philip Morris und nahm den Job des Chief Executive Officers von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) an (Newslink), angeblich nachdem er zwei Beyond Tobaco-Zigaretten probiert hatte!

"Alles unter 5 Milliarden Dollar Börsenwert für TAAT wäre eine Enttäuschung für mich!" ( Video) : Setti Coscarella, CEO von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW )