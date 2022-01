8 Investments im Schnelltest. Bernecker-Experte Volker Schulz ("Der Aktionärsbrief") im Gespräch mit Michael Hüsgen (Bernecker.tv). Diese Sendung ist eine FreeTV-Variante des Schnelltests im Rahmen von Bernecker.tv, Sendung vom 20.01.2022 (Aufzeichnung am 19.01.2022). Themen-Schlaglichter:



++ Glencore - Breite Aufstellung im Rohstoffsektor

++ Microsoft - Sehr geschickt gemacht, allerdings ...

++ BASF - Value pur

++ Okta - Umsatzbewertung ambitioniert

++ Knaus Tabbert - Der Markt boomt, aber: Lieferkettenproblem

++ Arista Networks - Auf die Lauer legen für den Kursrücksetzer?

++ Novo Nordisk - Super Trend-Investment, trotzdem auf niedrigere Kurse warten?

++ Geely - Kompliziertes Firmenkonstrukt





