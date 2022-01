Erweiterung seines Portfolios an Managed Services

AMSTERDAM, Niederlande, Jan. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expereo, der führende weltweite Anbieter verwalteter Internet-, SD-WAN-, SASE- und Cloudzugriffslösungen, kündigt die Einführung von SD-WAN-Gateways an. Dieser neue Service steigert die SD-WAN-Leistung für Unternehmen mit globaler Präsenz, um deren Multi-Cloud-Strategien zu unterstützen und die Leistung ihrer Anwendungen zu steigern.



Mit SD-WAN-Gateways kann das globale Unternehmensnetzwerk das SD-WAN-Erlebnis zwischen Rechenzentren und Hub-Standorten sowohl innerhalb der Region als auch weltweit verbessern, ohne dabei die Leistung im Land zu beeinträchtigen. Unternehmen können ihre bestehende SD-WAN-Lösung mit SD-WAN-Gateways von Expereo kombinieren, um die Anwendungserfahrung der Endbenutzer zu optimieren und die Betriebskosten zu senken.

Der neue Service nutzt die Angebote an verwalteten SD-WAN-Services von Expereo, die durch die unternehmenseigene Technologie für intelligente BGP-Routing-Optimierung ergänzt werden, um die SaaS-Reichweite und den Zugang zu öffentlichen und privaten Clouds zu optimieren und die Grenzen des Internets zu überwinden.

"Unternehmen treten in eine Multi-Cloud-Ära ein, in der das Internet nicht immer eine gleich bleibende Qualität bieten kann, damit ihre Anwendungen nahtlos funktionieren. Einer der Hauptvorteile von SD-WAN-Gateways besteht darin, dass sie eine skalierbare Netzwerkinfrastruktur mit verbesserter WAN-Leistung kombinieren und so die Leistung Ihrer Anwendung steigern, was zu einem besseren Benutzererlebnis und höherer Produktivität führt", so Sander Barens, CPO von Expereo.

Thomas Jongerius, technischer Leiter für SD-WAN/SASE bei Expereo, erklärt: "Viele weltweit agierende Unternehmen haben aufgrund der unvorhersehbaren Internetleistung mit schlechten Anwendungserlebnissen zu kämpfen, die zu hohen IT- und Support-Kosten führen. Bei unserem neuen SD-WAN-Gateway-Service geht es darum, die beste Anwendungsleistung in Ihrem gesamten Netzwerk zu erzielen."

Mit SD-WAN-Gateways erweitert Expereo sein Angebot an Managed Services und geht einen neuen Schritt hin zur Vereinfachung der globalen Cloud-Konnektivität.

Über Expereo

Expereo ist der führende Anbieter für verwaltete Netzwerklösungen, darunter globale Internetkonnektivitäts-, SD-WAN-, SASE- und Cloudzugriffsoptimierungs-Dienste. Expereo ist der bewährte Partner von 30 % der Fortune-500-Unternehmen und versorgt Unternehmen und staatliche Stellen an Standorten rund um die Welt. Außerdem unterstützt Expereo Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Produktivität durch flexible und optimale Internetperformance. Im Februar 2021 erwarb das internationale Wachstumskapital- und Buyout-Unternehmen Vitruvian Partners eine Mehrheitsbeteiligung an Expereo, neben der führenden europäischen Privatkapitalgesellschaft Apax Partners SAS und der Unternehmensführung.