Bei der südafrikanisch-niederländischen Holding Steinhoff spitzt sich die Lage wieder mehr und mehr zu. Nachdem sich der Vorstand im Dezember mit den letzten verbliebenen Gläubigern einigen konnte und die übrigen Gläubiger diesem Vergleich zugestimmt haben, sieht es für den Konzern wieder deutlich besser aus. Eine Zerschlagung ist damit vom Tisch. Doch wie ist die Gesamtlage von Steinhoff einzuschätzen?

Genau darum geht es am nächsten Freitag. Denn am 28. Januar wird Steinhoff seinen Jahresbericht für 2021 veröffentlichen. Interessant dürfte dabei vor allem ein Blick auf die Verschuldungsrate des Konzerns sein, auf dem jedes Jahr Zinszahlungen in Höhe von einer Milliarde Euro lasten! An der Börse ...

