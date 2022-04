Die Aussichten für Steinhoff sind momentan längst nicht nur negtiver Natur. Schließlich arbeiten die meisten Tochterunternehmen hochproifabel und Pepco kündigte unlängst einen enormen Ausbau in Osteuropa an, wo momentan Millionne Flüchtlinge aus der Ukraine als potenzielle neue Kunden auftreten.Des Weiteren wirkt die Einigung mit den Gläubigern, welche im Janaur auch von Gerichten bestätigt wurde, noch immer etwas nach. Steinhoff (NL0011375019) befindet sich nicht längst am Rande des Abgrund, sondern hat zumindest einen kleinen Schritt ...

