Menschen, die auf Missstände oder einen möglichen Crash hinweisen, sind oft unbeliebt, denn sie schwimmen meist nicht mit der Masse. Dabei wollen sie meist nur Schlimmeres verhindern und die meist unerfahrenen Personen am Boden der Realität halten. An den Aktienmärkten ist es nicht anders. In den letzten Jahren sind sehr viele Werte stark gestiegen. Besonders beliebt und beworben sind trotzdem Aktien, die schon viele Jahre gestiegen sind, obwohl sie schon überbewertet waren. Doch wer wagt es schon, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...